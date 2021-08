Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn: Frau bei Unfall auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes schwer verletzt

Eschelbronn (ots)

Schwere Beckenverletzungen zog sich am Freitagnachmittag eine 64-jährige Frau zu, die von einer Autofahrerin beim Rückwärtsfahren dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße erfasst wurde.

Die 53-jährige VW-Fahrerin hatte gerade ihre Einkäufe beendet und wollte gegen 16 Uhr rückwärts aus dem Parkplatz herausfahren, als sie dabei die 64-Jährige übersah, die gerade zu Fuß auf dem Weg zum Einkaufsmarkt war. Sie stieß die Dame leicht an, worauf die 64-Jährige zu Boden stürzte. Mit einem Rettungswagen kam die Verletzte in eine Klinik, wo sie stationär aufgenommen wurde. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell