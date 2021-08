Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkene E-Scooter-Fahrer

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in den Stadtteilen Bergheim, Weststadt und Altstadt zehn E-Scooter-Fahrer festgestellt, die unter Alkoholeinfluss mit diesen Fahrzeugen unterwegs waren. Bei Alkoholtests wurden Werte zwischen 0,5 und fast 1,4 Promille ermittelt. Unter den Fahrern befanden sich auch zwei Fahranfänger unter 21 Jahren, die sich noch in der Probezeit befanden und für die eine Alkoholgrenze von 0,0 Promille gilt.

Insgesamt werden der Staatsanwaltschaft vier Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr übersandt, weitere sechs Anzeigen gehen in Form von Ordnungswidrigkeitsverfahren an die zuständige Bußgeldstelle. Bei vier Fahrern wurden Blutproben entnommen. Diese Fahrer sehen nun Geldstrafen entgegen und müssen mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Zwei Führerscheine wurden in diesem Zusammenhang sichergestellt. Die beiden weiteren Fahrer waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Im Zuge der Ordnungswidrigkeiten sehen die Betroffenen nun und Bußgeldern entgegen und müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Polizei weist nochmals eindrücklich darauf hin, dass es sich bei der sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scooter) um Kraftfahrzeuge handelt und somit die gleichen Regelungen mit den gleichen Konsequenzen wie für Autofahrer gelten!

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell