Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen

K 4271: Pkw kommt von Fahrbahn ab - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Am späten Donnerstagabend, gegen 22.10 Uhr, kam ein 18-jähriger mit seinem Mitsubishi zwischen Mühlhausen und der B39 im Kurvenbereich aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Fahrer erlitt diverse - aber nicht lebensgefährliche - Verletzungen und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Die Unfallursache ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06222 / 57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

