Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fußgänger am Zebrastreifen angefahren und leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in den Neckarstaden wurde ein 66-jähriger Fußgänger leicht verletzt.

Der Mann überquerte kurz vor 17 Uhr den Zebrastreifen in Richtung Vincentius-Krankenhaus und wurde dabei von einen 55-jährigen VW-Fahrer erfasst. Der Autofahrer hatte noch versucht, durch eine Vollbremsung und Ausweichen die Kollision zu verhindern, was ihm jedoch nicht mehr gelang. Der 66-Jährige stürzte zu Boden und erlitt Prellungen und Schürfwunden, die von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt wurden. Am Fahrzeug entstand nur geringer Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell