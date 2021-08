Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch gegen 08:15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer auf dem Radweg der Rohrbacher Straße in Richtung Rohrbach, bog ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten nach links ab, kollidierte mit einem 27-jährigen Rollerfahrer und flüchtete. Durch den Zusammenstoß stürzte der 27-Jährige und verletzte sich leicht. An seinem Roller entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

