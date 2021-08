Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: 17-Jähriger stürzt betrunken vom Fahrrad

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ist in Eppelheim ein betrunkener 17-Jähriger vom Fahrrad gestürzt und blieb am Boden liegen. Kurz nach 1 Uhr verständigten Zeugen die Polizei, da in der Friedrich-Ebert-Straße eine Person neben einem Fahrrad liegen und am Kinn bluten würde. Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnten die Beamten den 17-Jährigen tatsächlich am Boden liegend auffinden. Er hatte eine tiefe Platzwunde am Kinn und der Jugendliche schlief. Nachdem sie ihn geweckt hatten und dieser realisiert hatte, dass Polizeibeamte sich gerade um ihn kümmerten, legte er ein sehr provokantes Verhalten an den Tag und stellte sämtliche Maßnahmen der Ordnungshüter infrage. Er machte einen deutlich alkoholisierten Eindruck, einen Alkoholtest wollte er jedoch nicht durchführen. Zur Versorgung seiner stark blutenden Platzwunde wurden Rettungskräfte hinzugezogen. Er wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Fahrt dorthin verhielt es sich aggressiv und weiter provokant gegenüber den Rettungskräften und einen vorsorglich im Rettungswagen mitfahrenden Polizeibeamten.

Da der 17-Jährige den Beamten bereits vorher aufgefallenw ar, als er ihnen auf dem Fahrrad entgegenkam, wurde dem jungen Radler im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und medizinischen Versorgung in die Obhut seiner Eltern gegeben. Sein Fahrrad wurde bei der Polizei untergestellt. Dieses hatte weder funktionierende Beleuchtung noch Bremsen.

