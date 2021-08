Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: 25-Jähriger verursacht Abbiegeunfall - eine Person leicht verletzt

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr befuhr ein 25-Jähriger die Straße Hohe Gasse und wollte an der Einmündung zur Bgm.-Lingg-Straße auf diese einbiegen. Hierbei übersah er einen 33-Jährigen, der mit seinem Suzuki auf der Bgm.-Lingg-Straße in Fahrtrichtung Nußloch unterwegs war. Keiner der beiden Autofahrer konnte einen Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern. Die 32-jährige Beifahrerin des Suzuki-Fahrers wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Eine notärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Die beiden PKW-Fahrer blieben unverletzt. Der Suzuki war infolge des Aufpralls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 7000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

