POL-MA: Sinsheim: Brennender Lkw; Vollsperrung A6 Richtung Heilbronn; Pressemitteilung Nr. 1

Sinsheim (ots)

Auf der A 6 an der Anschlussstelle Sinsheim, Fahrtrichtung Heilbronn, geriet am Mittwochnachmittag, gegen 16.20 Uhr, ein Lkw aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Wegen der starken Rauchentwicklung ist die Fahrbahn in Richtung heilbronn voll gesperrt.

