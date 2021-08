Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Einweihung des Polizeipostens Leimen

Leimen (ots)

Bereits im November 2020 war der Polizeiposten Leimen in seine neuen Räumlichkeiten gezogen. Der personalstärkste Polizeiposten des Polizeipräsidiums Mannheim befindet sich seither im 1. Obergeschoss in der Straße Im Hagen 4 in Leimen.

Die Büroräume verteilen sich auf insgesamt 400 Quadratmeter und entsprechen modernsten Anforderungen. Auch die Sicherheitsanforderungen sowie die Technik sind auf dem neuesten Stand.

Unter Leitung von EPHK Marc Degner sind dort derzeit fünf Polizeibeamtinnen und weitere drei Polizeibeamte beschäftigt, die neben der Großen Kreisstadt Leimen auch für die Gemeinden Gauangelloch, Lingental, St. Ilgen und Ochsenbach zuständig sind.

Die offizielle und pandemiebedingt verspätete Einweihung der neuen Räumlichkeiten fand am Mittwoch im Beisein des leitenden Baudirektors Bernd Müller, Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und Polizeipräsident Siegfried Kollmar statt.

Zu finden ist der Polizeiposten Leimen

Im Hagen 4 in 69181 Leimen

und ist wie folgt zu erreichen:

Telefon: 06224 1749-0

Fax: 06224 1749-199 E-Mail: LEIMEN.PW@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell