Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Fahrradfahrer kollidiert mit Rollerfahrer und flüchtet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Unachtsamkeit führte am Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen zwei Zweiradfahrern auf der Rohrbacherstraße. Ein Fahrradfahrer fuhr gegen 08.15 Uhr auf der Bundesstraße als ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, nach links abbog. Dabei stieß der unbekannte Unfallverursacher mit einem 27-jährigen Rollerfahrer zusammen, der deshalb stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Radfahrer flüchtete daraufhin von der Unfallstelle - ob dieser ebenfalls zu Fall kam ist bislang nicht bekannt. Am Roller des 27-Jährigen entstand zudem Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0621 174-4111 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell