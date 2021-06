Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei - Zwei Männer wegen unerlaubtem Drogenhandel und Waffenbesitz in Untersuchungshaft.

Lippe (ots)

Am vergangenen Donnerstag (24.06.2021) führte die Kriminalpolizei erfolgreich zwei Hausdurchsuchungen in der Schwalenberger Innenstadt durch. In den Häusern eines 33-Jährigen und eines 37-Jährigen wurden rund 10 Kilogramm fertiges Marihuana (mit einem Marktwert im sechsstelligen Bereich) wie auch zahlreiche Pflanzen aufgefunden. Zum Teil befanden sich diese kurz vor der Ernte, andere waren bereits abgeerntet. Auch eine vollautomatische Maschinenpistole sowie mehrere Langwaffen konnten bei diesem Einsatz sichergestellt werden. Die beiden Männer aus Schieder-Schwalenberg wurden vorläufig festgenommen und am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.

