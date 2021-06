Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Mülltonne in Brand gesetzt.

Lippe (ots)

In der Straße "Am Ramberg" setzten bislang Unbekannte am späten Samstagabend gegen 22.00 Uhr eine Papiermülltonne in Brand. Diese befand sich auf einem Schulhof, mehrere Meter vom Schulgebäude entfernt, so dass es zu keinem Übergreifen des Feuers kam. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, es entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen, die etwas Auffälliges im Bereich des Schulgeländes beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 05231/6090.

