Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Fazit des polizeilichen Aktionstages zum Thema "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr".

Lippe (ots)

Am gestrigen Montag führte die Polizei Lippe einen Aktionstag zum Thema "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" durch - mit dem folgenden Fazit: Es gab zahlreiche Drogen-Urin-Tests, eine angeordnete Blutprobe nach Verdacht auf Drogenkonsum sowie eine Sicherheitsleistung von 500 Euro. In einem Fall wurde das Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis festgestellt, in 23 Fällen wurden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen geschrieben (zum Beispiel bezüglich Handy am Steuer und der Ladungssicherung). Zusätzlich hatten die Polizeibeamt:innen 250 Geschwindigkeitsverstöße zu verzeichnen. Auch in Zukunft sind weitere Aktionstage der Polizei Lippe zu diesem wichtigen Thema geplant, um auf die Gefahren im Straßenverkehr durch Alkohol und andere berauschende Mittel aufmerksam zu machen.

