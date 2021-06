Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Neuwertiger Toyota gestohlen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag machten Autodiebe im Bürgermeisterweg Beute. Die bislang unbekannten Täter entwendeten den grauen Toyota RAV4 eines 60-jährigen Blombergers. Das Hybridfahrzeug befindet sich in einem neuwertigen Zustand. Der verschlossene PKW befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls auf der Parkfläche vor einem Mehrfamilienhaus im Bürgermeisterweg. Zuletzt wurde er um 20.45 Uhr gesehen. Um kurz nach Mitternacht bemerkte ein Zeuge, dass der Toyota nicht mehr auf dem Parkplatz stand. Die Täter hoben auf unbekannte Weise die Sicherung des Fahrzeugs geräuschlos auf, so dass dieser gestartet werden konnte und flüchteten mit dem Toyota in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise zum Autodiebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

