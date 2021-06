Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht!

Lippe (ots)

Auf der Paderborner Straße in Heiligenkirchen ereignete sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 57-jährige Detmolderin war gegen 14.20 Uhr mit ihrem Audi auf der Paderborner Straße aus Fahrtrichtung Detmold kommend unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle kollidierte sie mit einem 81-Jährigen Radfahrer aus Detmold, der aus der Tankstellenein-/ausfahrt kam und durch den Zusammenstoß schwer verletzt wurde. Mehrere Passanten übernahmen die Erstversorgung des Radfahrers, der später in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der genaue Unfallhergang konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, wenden sich bitte unter der Rufnummer 05231/6090 an das Verkehrskommissariat Detmold.

