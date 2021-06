Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. In Keller eingebrochen.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zugang zu einem Keller in der Grabenstraße, indem sie ein Kellerfenster aufbrachen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen, die in der Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben, richten Ihre Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell