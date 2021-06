Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Autofahrerin nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagmorgen befuhr eine 80jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem PKW die Meerbrede, um von dort nach links in die Buschortstraße einzubiegen. Beim Einbiegen übersah die Frau einen auf der vorfahrtberechtigen Buschortstraße fahrenden 45jährigen Motorradfahrer aus Bad Salzuflen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der Motorradfahrer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus in Herford eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell