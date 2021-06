Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Balkoneinsturz mit neun verletzten Personen

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:25 h, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Unfall, bei dem fünf junge Frauen und vier junge Männer im Alter von 21 bis 24 Jahren zum Teil schwer verletzt wurden. Die jungen Leute hatten sich anlässlich einer Feier auf einem Holzbalkon eines Dreifamilienhauses aufgehalten. Aus bisher nicht bekannten Gründen riss der Boden des Balkons ab und fiel mit den Personen aus der Höhe des 2. Obergeschosses nach unten auf eine Terrasse. Einige Verletzte waren durch Trümmerteile zunächst eingeklemmt, konnten aber zeitnah durch Kräfte der örtlichen Feuerwehr befreit werden. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Einsturzes dauern noch an.

