Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Wahmbeck. 17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis verursacht schweren Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Vier schwer Verletzte und ein nicht mehr fahrbereiter PKW mit rund 12.000 Euro Sachschaden - das ist das Fazit eines Verkehrsunfalls am frühen Dienstagmorgen in Lemgo. Ein 17-Jähriger ohne erforderliche Fahrerlaubnis aus Horn-Bad Meinberg befuhr mit einem VW gegen 2.15 Uhr die Hauptstraße (L 941) in Fahrtrichtung Lemgo. Aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit und einem Ausweichmanöver wegen eines Tieres kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und erst im Graben vor einem Baum wieder zum Stehen. Das Fahrzeug führte er gegen den Willen seiner Mutter. Neben ihm selbst befanden sich noch drei weitere Insassen im PKW - ein 16-Jähriger sowie zwei 13-Jährige, alle wohnhaft in Horn-Bad Meinberg. Alle vier Personen wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, in Lebensgefahr schwebt niemand. Zeugen werden gebeten ihre Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen zu richten, Rufnummer 05222/98180.

