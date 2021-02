Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: SB-Waschboxen aufgebrochen

Heinsberg-Dremmen (ots)

Am Samstag (20. Februar) brach ein bisher unbekannter Täter, zwischen 18.40 Uhr und 18.50 Uhr, auf der Straße Am Weidenhof zwei Waschboxen einer SB-Waschanlage auf und entwendete die darin befindlichen Geldkassetten. Bei seiner Tat wurde der Mann von einer Kamera aufgezeichnet. Er war mit einem Fahrrad unterwegs und verstaute seine Beute in einem Gepäckkorb.

