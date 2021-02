Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fensterscheibe mit Steinen beschädigt

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Am 14. Februar (Sonntag), gegen 17 Uhr, warfen drei jugendliche Mädchen mit Steinen gegen die Scheibe im Obergeschoss eines Hauses an der Gladbacher Straße. Dadurch wurde die Scheibe beschädigt. Anschließend liefen die Mädchen davon. Ein weiterer Wurf mit einem Stein gegen die Scheibe erfolgte am 20. Februar (Samstag), gegen 21.30 Uhr. Die Besitzer des Hauses beschrieben die Drei als zirka 12 bis 14 Jahre alt, alle mit langen Haaren. Zwei trugen dunkle Kleidung, die Dritte eine weiße Jacke. Zeugen, die die Personen kennen oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Hückelhoven in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

