POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Vier Straßenlaternen beschädigt.

In der Straße "Auf der Brede" in Helpup beschädigten Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmittag vier Straßenlaternen. Sie lockerten die Leuchtschirme, die zum Teil runterfielen und fügten den Masten Risse zu. Ein Zeuge bemerkte die Beschädigungen am Sonntagmittag und meldete sie der Polizei. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05222/98180 beim Kriminalkommissariat 5.

