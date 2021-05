Polizei Münster

POL-MS: Autofahrer erfasst E-Scooter beim Abbiegen - 17-jähriger Münsteraner leicht verletzt

Münster (ots)

Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer hat am Mittwochabend (17.5., 18:27 Uhr) beim Abbiegen einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer zu spät gesehen ist mit ihm kollidiert. Der 17-Jährige kam von der Bonhoefferstraße und beabsichtigte, die Weseler Straße auf dem Radweg in Richtung Inselbogen zu überqueren. Der 59-jährige wartete an der Ampel Inselbogen und wollte von dort nach rechts auf die Weseler Straße abbiegen. Dabei erfasste er den jungen Mann auf seinem Roller. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell