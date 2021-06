Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Retzen. Schwerer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen kam es aufgrund eines schweren Verkehrsunfalles zu einer längerfristigen Vollsperrung auf der Ostwestfalenstraße bis zum Mittag. Gegen 9.15 Uhr überquerte ein 36-Jähriger aus Bad Salzuflen mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine von Retzen kommend den Kreuzungsbereich Ostwestfalenstraße/Sylbacher Straße und übersah dabei den von rechts kommenden Dacia Sandero eines 64-Jährigen aus Bielefeld. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der PKW außer Kontrolle geriet, in den Gegenverkehr geschleudert wurde und gegen den LKW eines 56-Jährigen aus Paderborn prallte. Der 64-Jährige zog sich durch die Kollision schwere Verletzungen zu. Eine junge Frau leistete vorbildlich erste Hilfe am Unfallort, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Der Mann wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 24.000 Euro. Weitere Zeugen richten sich mit ihren Hinweisen bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen, Rufnummer 05222/98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell