Polizei Hamburg

POL-HH: 210505-1. Bundesweite Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Radfahrende im Blick" - eine Zwischenbilanz aus Hamburg

Hamburg (ots)

Zeit: 05.05.2021, ab 07:00 Uhr; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Der Radverkehr ist integraler Bestandteil eines modernen Verkehrssystems und gewinnt durch die eingeleitete Mobilitätswende immer mehr an Bedeutung. Die Corona-Pandemie führt darüber hinaus zu einer deutlichen Steigerung der Radnutzung.

Gerade in einer Großstadt wie der Freien und Hansestadt Hamburg, in der sich Auto- und Radfahrer den begrenzten innerstädtischen Verkehrsraum häufig miteinander teilen müssen, ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Radfahrende ein wichtiges polizeiliches Ziel. Denn weiterhin muss die Polizei Verkehrsunfälle zwischen Auto- und Fahrradfahrern mit teilweise schweren Verletzungen der Radfahrer feststellen.

Aus diesen Gründen liegt der Fokus der diesjährigen Verkehrssicherheitskampagne "sicher.mobil.leben - Radfahrende im Blick" auf diesem Schwerpunkt. Bei der Aktion, die in diesem Jahr unter der Federführung des Bundeslandes Baden-Württemberg liegt, sind bundesweit etwa 8.000 Polizisten in annähernd 260 Kontrollstellen im Einsatz.

Auch die Polizei Hamburg beteiligt sich seit heute Morgen 07:00 Uhr in mehreren größeren und einer Vielzahl von dezentralen Verkehrskontrollen an dieser Kampagne. Polizisten der Verkehrsdirektion werden von Beamten der Bereitschaftspolizei unterstützt, Beamte der Polizeikommissariate sind ihren Reviergebieten tätig. Insgesamt setzt die Polizei Hamburg heute über 250 Polizisten und Angestellte für die Verkehrsüberwachung in sechs Großkontrollen und mehreren kleineren Verkehrskontrollen ein.

Bis zu den frühen Nachmittagsstunden haben die Polizisten 359 Auto- und Fahrradfahrer überprüft.

Insgesamt wurden bis dahin folgende Verstöße festgestellt:

62 x Missachtung des Rotlichts von Autofahrern 80 x Missachtung des Rotlichts von Fahrradfahrern 316 x Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 182 x Parkverstöße (Parken auf Rad- und Gehwegen, Sichtbehinderung durch Parken im Kreuzungsbereich) 166 x Verstöße gegen die Radwegebenutzungspflicht ("Geisterradler", Fahren auf Gehwegen, Fahrradfahren in Fußgängerzonen) 8 x Verstöße durch Handynutzung beim Autofahren 3 x Verstöße durch Handynutzung beim Fahrradfahren

Die Kontrollen werden noch bis in die Abendstunden des heutigen Tages fortgesetzt.

Eine Gesamtbilanz des Aktionstages wird morgen veröffentlicht.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell