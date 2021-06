Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Zusammenstoß von PKW und jungem Radfahrer.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/Dehlenkamp in Hiddesen kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, an dem ein PKW und ein Fahrrad beteiligt waren. Ein 66-Jähriger aus Detmold wollte gegen 8.30 Uhr mit seinem BMW vom Dehlenkamp nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 15-Jährigen aus Detmold mit seinem Fahrrad, der die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Heiligenkirchen auf dem linken Schutzstreifen befuhr. BMW und Radfahrer stießen zusammen und der 15-Jährige stürzte über den Lenker, wodurch er leicht verletzt wurde - ein Krankenwagen war nicht erforderlich. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 05231/6090 an das Verkehrskommissariat Detmold zu wenden.

