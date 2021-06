Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geld und Schmuck gestohlen

Euskirchen (ots)

Ein bislang Unbekannter gab am Samstagvormittag (10.30 Uhr) in der St.-Vither-Straße an, den Wasserdruck überprüfen zu wollen. Die Bewohnerin ließ ihn daraufhin in ihr Haus. Als diese sich mit dem einen Mann im Bad aufhielt, betrat eine weitere Person das Haus und entwendete insgesamt Bargeld und Schmuck.

