Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Flaschenwerfer kam ins Gewahrsam

Euskirchen (ots)

Ein 22-Jähriger aus Euskirchen warf am späten Samstagabend (23 Uhr) über einen längeren Zeitraum Glasflaschen aus der fünften Etage eines Hauses in der Kessenicher Straße nach draußen. Er verfehlte eingesetzte Polizeibeamte nur um ein bis zwei Meter. Ein Pkw wurde beschädigt. Zudem warf er gezielt Flaschen auf die Fahrbahn der Kessenicher Straße und der Peter-Simons-Straße mitten zwischen vorbeifahrende Pkw. Nur zufällig wurde kein fahrender Pkw getroffen. Der junge Mann wurde in Gewahrsam genommen, Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell