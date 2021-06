Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (223/2021) BMW erfasst Motorradfahrer auf L 523 bei Wulften - Kradfahrer erliegt seinen Verletzungen, Unfallursache noch unklar, Verkehrssicherheitsberater rät

Göttingen (ots)

L 523 zwischen den Ortschaften Wulften und Schwiegershausen Sonntag, 13. Juni 2021, gegen 18.00 Uhr

WULFTEN (jk) - Beim Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Motorrad ist am Sonntag (13.06.21) gegen 18.00 Uhr auf der L 523 zwischen Wulften und Schwiegershausen (Landkreis Göttingen) ein 53 Jahre alter Kradfahrer aus dem Landkreis Göttingen so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort verstarb. Der 63-jährige Autofahrer aus Berlin wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei Osterode wollte der BMW-Fahrer mit seinem Auto von einem Feldweg nach links auf die L 523 in Richtung Schwiegershausen einbiegen und stieß hierbei aus bislang noch ungeklärter Ursache mit dem von links kommenden Motoradfahrer zusammen.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 523 voll gesperrt.

Erschreckende Zahl: Vier getötete Motorradfahrer in der PI Göttingen in nur wenigen Tagen

Der schwere Unfall bei Wulften ist bereits der vierte Motoradunfall mit tödlichem Ausgang innerhalb von nur wenigen Tagen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4934240 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4938018 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4940396). In allen Fällen dauern die Ermittlungen zur Unfallursache weiter an.

Jörg Arnecke, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Göttingen (Foto) rät:

 Motorrad

- Überprüfen Sie Ihr Motorrad auf o funktionsfähige Beleuchtung / "Sichtbarkeit ist Sicherheit!", o richtigen Reifendruck, o auf mögliche Reifenbeschädigungen und eine ausreichende Profiltiefe, o die richtige Kettenspannung (Kettendurchhang)

 Krad - Fahrer

- Lernen Sie zum Saisonstart Ihre Maschine wieder zu beherrschen, insbesondere die starken Beschleunigungs- und Bremskräfte! - Überschätzen Sie sich nicht selbst! - Fahren Sie stets vorausschauend, gelassen und entspannt - - Denken Sie "um die Kurve und nicht nur "um die Ecke"! - Überholen Sie nur an übersichtlichen Stellen! - Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Sicht- und Straßenverhältnissen an! - Investieren Sie in ein Fahrsicherheitstraining - das ist das "A" und "O"! - Testen Sie niemals "Grenzen" aus - riskieren Sie nicht Ihr Leben oder Ihre Gesundheit! - Wählen Sie immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum voraus- fahrenden Fahrzeug! - Unterlassen Sie das "Vorbeihüpfen an Autoschlangen" (Kolonnenspringen)! - Riskieren Sie nichts! Nutzen Sie hochwertige Motorradkleidung! - Handschuh, Stiefel und ein Lederkombi mit Protektoren sind Grundausstattung! - Sichtbarkeit ist Sicherheit! Signalfarben an Kleidung und Helm erhöhen die Wahrnehmbarkeit!

 Autofahrer

Ein Apell auch an alle anderen Verkehrsteilnehmer - insbesondere an die Autofahrer:

- Fahren Sie vorausschauend! - Nehmen Sie Rücksicht auf Motorradfahrer - diese haben keine Knautschzone! - Rechnen Sie mit den starken Beschleunigungskräften von einem Motorrad!

Ihre Sicherheit liegt allen Kolleg*innen der Polizeiinspektion (PI) Göttingen am Herzen! Kommen Sie sicher an!

