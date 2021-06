Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

53937 Schleiden (ots)

Am Freitag wurde ein 33-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er befuhr gegen 16 Uhr in Begleitung von drei weiteren Kradfahrern die B258 aus Harperscheid kommend in Richtung Schleiden. In einer Linkskurve stürzte der Fahrer mit seiner Maschine und geriet auf den angrenzenden Grünstreifen. Bei dem Sturz wurde der Fahrer schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen dem Kreiskrankenhaus Mechernich zugeführt. Nach ersten Ermittlungen könnte die Unerfahrenheit des Kradfahrers als Fahranfänger unfallursächlich sein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell