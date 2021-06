Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Eigentümer von Grabschalen gesucht

Euskirchen (ots)

Am 15.5.21 wurden in der Paul-Ehrlich-Straße in Euskirchen am Friedhof 13 Grabschalen aufgefunden, die von Gräbern entfernt und zur Abholung durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen bereitgelegt wurden.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wem gehören diese Grabschalen (siehe Foto)? Bitte zwecks Aushändigung, Zuordnung und Anzeigenerstattung telefonisch unter 02251 799-570 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de melden.

