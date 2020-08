Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall mit Radfahrer in Solingen - Kind läuft davon

Wuppertal (ots)

Am 22.08.2020, gegen 13:00 Uhr, kam es in Solingen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Eine 51-Jährige war mit ihrem Fiat auf der Burgstraße unterwegs, als ein Junge mit seinem Fahrrad unerwartet aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn einfuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Als die Autofahrerin den zuvor gestürzten Jungen ansprach, lief er schnell weg, ohne sein Fahrrad mitzunehmen. Er hatte sich vermutlich eine Verletzung am Arm zugezogen. Der Junge sprach gebrochen Deutsch, ist circa zwölf Jahre alt und 140 cm groß. Er hat dunkle Haare und trug ein weißes Fußballtrikot sowie bunte Shorts. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

