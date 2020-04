Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tödlicher Verkehrsunfall - 40-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Straßenbaum

Wolfsburg (ots)

Emmerstedt, Hauptstraße 08.04.2020, 05.15 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person ereignete sich am frühen Mittwochmorgen auf der Hauptstraße in Emmerstedt. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr gegen 05.15 Uhr ein 40 Jahre alter PKW-Führer aus dem Landkreis Börde mit seinem Renault Megane die Landesstraße 644 aus Richtung Helmstedt kommend die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in Höhe der Straße Tonwerke nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Straßenlaterne. Anschließend überfuhr er zwei Verkehrsinseln und geriet dabei mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Hier streifte er zwei am Fahrbahnrand stehende Bäume und krachte anschließend mit seinem Pkw frontal gegen einen weiteren Straßenbaum. Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass Teile des Pkw abgerissen wurden und mehrere Meter weiter auf der Fahrbahn verteilt herumlagen. Bei dem Aufprall wurde der 40 Jahre alte Fahrer lebensgefährlich verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Der Schwerstverletzte wurde durch die Ortsfeuerwehren Emmerstedt und Helmstedt mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum verbracht, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Hauptstraße in Emmerstedt wurde durch die Feuerwehr während der Bergung des Fahrzeugführers und der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei für gut zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

