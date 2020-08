Polizei Wuppertal

POL-W: W Junger Mann in Wuppertal-Elberfeld beraubt

Wuppertal (ots)

Gestern (24.08.2020), gegen 18:00 Uhr, kam es in Wuppertal-Elberfeld zu einem Raub. Ein 18-Jähriger war auf der Straße Am Engelnberg zu Fuß unterwegs, als ihn vier Männer ansprachen und versuchten, dass Mobiltelefon zu entreißen. Als das Opfer sich wehrte, schlug einer der Täter ihn nieder. Dann flüchteten die Vier mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Haupttäter ist circa 20 Jahre alt. Er hatte ein südländisches Äußeres, war schwarz gekleidet und trug weiße Schuhe. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

