Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Pkw mit Golfbällen beschädigt

Mechernich (ots)

Ein und mehrere Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende sechs Fahrzeuge, die an Straßen parkten, unter anderem Hauptstraße Weyer, Trierer Straße Vussem, Hauserbachstraße in Eiserfey sowie die Turmhofstraße in Mechernich. In den meisten Fällen wurden mittels Golfbällen die Windschutz- oder Heckscheiben der Fahrzeuge beschädigt. Die Ermittlungen sind aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell