Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Katalysator aus Auto gestohlen - Wer war Zeuge?

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag, 9. Januar 2021, in der Feldmark einen Katalysator aus einem Auto gestohlen. Ein Zeuge beobachtete um 2.10 Uhr, wie sich zwei Männer an der Dürerstraße an einem geparkten Volvo zu schaffen machten. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in einem dunklen Kombi vom Tatort in Fahrtrichtung Westen. Wer war Zeuge? Einer der Gesuchten ist etwa 35 Jahre alt, korpulent und trug eine Bommelmütze. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 0209/365-8212 oder an die Kriminalwache unter 0209/365-8240.

