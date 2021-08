Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Hoffenheim: Verkehrsunfall alleinbeteiligt; Autofahrerin leicht verletzt; Fahrzeug Totalschaden

Sinsheim-Hoffenheim (ots)

Eine 54-jährige Autofahrerin wurde am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall nahe des Ortsteils Hoffenheim verletzt. Ihr Fahrzeug wurde total beschädigt.

Die Frau war gegen 16.30 Uhr auf der L 612 von Hoffenheim in Richtung Horrenberg unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam, in den Grünstreifen geriet und gegenlenkte. Daraufhin schleuderte sie zunächst nach links über die Straße und anschließend einen mehrere Meter tiefen Abhang hinunter, worauf sie in einem abgeernteten Getreidefeld liegen blieb.

Die Frau, die zum Glück lediglich leichte Prellungen aufwies, verzichtete auf eine ärztliche Versorgung vor Ort und kümmerte sich selbst um das Abschleppen ihres Fahrzeuges. Der Schaden beläuft sich auf rund 6.000.- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell