Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Walldorf (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag einen silbernen Mercedes der A-Klasse, der zwischen 11 Uhr und 12.45 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Einkaufsmarktes in der Nußlocher Straße geparkt war. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehr als 2.000.- Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell