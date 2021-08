Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gewässerverunreinigung aus Gewinnsucht

Mannheim (ots)

Beamte der Wasserschutzpolizei Mannheim kontrollierten am Freitagabend am Rheinkai ein französisches Fahrgastkabinenschiff. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass die bordeigene Kläranlage seit 2019 defekt und seither außer Betrieb ist. Der 43-jährige Schiffsführer gab den Beamten gegenüber zu Protokoll, dass er auf Weisung des Schiffseigners das ungeklärte Abwasser aus Gewinnsucht wiederholt in den Rhein leitet. Nachweise über eine umweltverträgliche Entsorgung des Abwassers an Land konnte der 43-Jährige nicht vorlegen.

Die Wasserschutzpolizei Mannheim hat die strafrechtlichen Ermittlungen wegen einer vorsätzlichen Gewässerverunreinigung gegen die Verantwortlichen des Fahrgastkabinenschiffes eingeleitet.

