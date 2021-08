Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Exhibitionist an der Bushaltestelle; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am helllichten Tag entblößte sich ein noch unbekannter Mann an einer Bushaltestelle in der Mannheimer Straße gegenüber einer jungen Frau. Die 25-Jährige wartete am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Haltestelle Bonhoefferstraße (Mannheimer Str. 45) auf den Bus, als der Mann mit seinem Fahrrad angeradelt kam, am Straßenrand anhielt, sein Glied zum Vorschein brachte und von ihr zu onanieren begann. Als die Frau den Mann unbeeindruckt aufforderte, aufzuhören, radelte er in Richtung Innenstadt davon.

Er wird wie folgt beschrieben. Ca. 50 Jahre; ca. 175-180 cm; schlank, gebräunt, kantiges Gesicht. Er war bekleidet mit einer schwarzen, kurzen Radlerhose, dunklen Trekkingschuhen und trug einen dunklen Fahrradhelm.

Zeugen, die ebenfalls die Situation beobachteten und oder Hinweise zur Identität des noch unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

