Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Walldorf (ots)

Am Donnerstag gegen 21:30 Uhr kam es auf der L723 kurz vor der Autobahnauffahrt der A5 zu einem Auffahrunfall mit zwei Autos, bei welchem zwei Beteiligte verletzt wurden. Eine 22-jährige VW-Fahrerin wollte von der L723 in einen Feldweg einfahren und bremste hierzu ab. Eine nachfolgende 22-jährige Mercedes-Fahrerin erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr der VW-Fahrerin auf. Durch die Kollision verletzten sich beide Unfallbeteiligten und mussten mit Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell