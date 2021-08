Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg

Rhein-Neckar-Kreis: Unachtsamer Autofahrer schiebt drei geparkte Autos aufeinander

Rauenberg (ots)

Am Donnerstag gegen 11 Uhr kam ein 70-jähriger Opelfahrer in der Straße Hohenaspen von der Straße ab, kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Mazda und schob diesen auf zwei weitere Autos. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Opel sowie der Mazda waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell