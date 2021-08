Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter flüchtet nach Unfall

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer einen in der Scheffelstraße geparkten Nissan und flüchtete unerkannt. An dem Nissan entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell