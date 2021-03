Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Hyundai bei Unfallflucht durch ein anderes Fahrzeug beschädigt

Emmerich (ots)

Zwischen Samstag (13.03.2021), 15:00 Uhr und Sonntag (14.03.2021), 11:00 Uhr kam es an der Duvendahlstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Hyundai beschädigt wurde.

Der Halter hatte seinen Wagen am Samstag ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt und am Sonntag den frischen Unfallschaden festgestellt.

Nach ersten Ermittlungen war der Unfallverursacher mit einem weißen Fahrzeug unterwegs. Hinweise zum Unfallverursacher oder seine, Fahrzeug nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

