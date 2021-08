Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrraddiebstähle dank Zeugen vereitelt; vorläufige Festnahme von vier Tatverdächtigen

Heidelberg (ots)

Vier junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren stehen im dringenden Verdacht, am frühen Samstagmorgen, zwei Fahrräder gestohlen zu stehlen.

Ein Zeuge hatte das Quartett kurz nach 4 Uhr dabei beobachtet, wie sie sich an mehreren Fahrrädern an einem Fahrradständer nahe eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße zu schaffen machten, anschließend flüchteten.

Die Fahndung nach den Männern hatte schnell Erfolg. Das Quartett, auf das die Beschreibung exakt zutraf, wurde noch in der Bahnhofstraße, in der Nähe des Bauhauses, angetroffen. Bei einer gleichzeitigen Überprüfung der Umgebung, wurde am Fahrradständer ein aufgebrochenes Fahrradschloss, unweit davon ein am Boden liegendes Fahrrad und rund 100 Meter weiter ein weiteres liegendes Fahrrad aufgefunden.

Die jungen Männer gaben sich unwissend und wollten mit den Diebstählen nicht zu tun haben. Drei von ihnen wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen -Personalienfeststellungen und Belehrungen- noch vor Ort entlassen.

Ein 19-Jähriger wurde gegenüber den Beamten frech, bedrohte sie und wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihm, sowie seinen drei Freunden wurden Platzverweise erteilt.

Die beiden Fahrräder, ein blaues Damenfahrrad der Marke "Prince" und ein blaues Mountainbike der Marke "Bulls" wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu den noch unbekannten Eigentümern dauern an.

