Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Auf Radstreife mit der Polizei Lippe - Einladung für Medienvertretende (mit Rad).

Lippe (ots)

Die Fahrrad-Saison ist in vollem Gange: Passend dazu lädt die Polizei Lippe interessierte Medienvertretende zu einem Pressegespräch am kommenden Montag, 28. Juni 2021, zur Polizeiaußenstelle in den Waldweg 20 (Detmold) ein. Polizeirat Peter Pauls, Leiter der Direktion Verkehr, stellt im Rahmen des "Konzeptes zur Reduzierung von verunglückten Fahrrad- und Pedelec-Fahrenden" gemeinsam mit dem Team der Verkehrssicherheitsberatung den Präventions-Flyer "Fahr Rad - mit Sicherheit: Sicher unterwegs mit Fahrrad, Pedelec und E-Bike" ab 11.30 Uhr der Öffentlichkeit vor. In dem Flyer geht es unter anderem um Definitionen von Fahrrad, Pedelec und E-Bike, mögliche Gefahrenquellen und geltende Verkehrsregeln im Straßenverkehr. Das Besondere an diesem Pressegespräch: Medienvertretende sind herzlich eingeladen mit ihrem eigenen Rad/Pedelec teilzunehmen. Die Verkehrssicherheitsberater:innen nehmen Sie mit auf eine Radstreife durch Detmold, bei der verschiedene Stellen angefahren und die theoretischen Tipps und Hinweise in die Praxis umgesetzt werden. Auch in Zeiten der Pandemie ist das Team der Verkehrssicherheitsberatung in den letzten Monaten regelmäßig - in der Woche und auch am Wochenende - im gesamten Kreisgebiet unterwegs gewesen, um Rad- und Pedelec-Fahrende nicht nur zu kontrollieren, sondern sie vor allem zu informieren. Dieses Ziel wird weiterhin verfolgt, um Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Rad- und Pedelec-Fahrenden zu verhindern. Aus organisatorischen Gründen bitten wir darum, dass sich Medienvertretende zwingend bis Freitag, 25. Juni 2021, um 10.00 Uhr in der Pressestelle der Polizei Lippe zum Pressegespräch anmelden, sofern eine Teilnahme an dem Termin gewünscht ist. Wir weisen darauf hin, dass während des Gespräches im Waldweg eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen ist.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell