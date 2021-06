Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebe klauen Navis und Lenkräder.

Lippe (ots)

Auf Navigationsgeräte und Lenkräder hatten es Diebe abgesehen, die am vergangenen Wochenende mehrere geparkte Autos öffneten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren sie in der Erlen- und der Roonstraße aktiv. Aus einem in der Roonstraße abgestellten BMW klauten sie den Airbag aus dem Lenkrad. Den in der Erlenstraße geparkten VW Tiguan öffneten die Täter spurenfrei. Hieraus entwendeten sie das Navigationsgerät. In der Folgenacht schlugen die Diebe die Scheiben von vier Fahrzeugen der Marke BMW ein. Im Eibenweg suchten sie sich gleich einen 3er- sowie einen BMW der 5er-Reihe aus. In diesen Fällen klauten sie ein Lenkrad sowie eine Instrumenteneinheit. Aus einem Modell der 3er-Serie stahlen sie im Waldweg ein Lenkrad. Auch aus einem 2er-Modell, das der Eigentümer im Ostersiek geparkt hatte, stahlen die Täter ein Lenkrad. In allen Fällen ist davon auszugehen, dass es sich um eine Tätergruppe handelt. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090. Gegen diese Art des Diebstahls hilft eine abschließbare Garage. Wenn Sie keine Garage zur Verfügung haben, stellen Sie ihr Fahrzeug möglichst an gut einsehbaren, beleuchteten und belebten Straßen ab. Achten Sie bitte immer darauf das Auto zu verschließen. Nutzen und aktivieren Sie in jedem Fall eine vorhandene Diebstahlwarnanlage. Schlüssellose Zugangssysteme (Keyless Go) sind komfortabel, sie bergen aber auch Gefahren. Das Signal dieser Fahrzeugschlüssel kann von Tätern abgegriffen und verlängert werden. So öffnen die Diebe Fahrzeuge ohne Gewalt anwenden zu müssen. Bewahren Sie diese Schlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungseingangstür auf. Eine gute Möglichkeit bietet die Aufbewahrung des Fahrzeugschlüssels in einer Blechdose. So lässt sich das Signal abschirmen. Bei dieser Methode sollten Sie unbedingt den Test am Fahrzeug machen. Erst wenn der Schlüssel direkt am Fahrzeug kein Signal mehr überträgt, gibt die Blechdose eine ausreichende Sicherheit.

