POL-LIP: Detmold - Imbiss brennt komplett aus

(RB) Am Sonntagmorgen um 01.10 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei in Detmold der Brand eines Imbiss in der Sprottauer Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte im Innenraum des Imbiss eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte wurde ersichtlich, dass der Imbiss komplett ausgebrannt war. Es entstand Sachschaden in niedriger 5-stelliger Höhe. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten ihre Wahrnehmungen unter Tel.: 05231/6091420 zu melden.

