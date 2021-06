Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Gartenhüttenbrand

Freiburg (ots)

Breisach - Am Donnerstag, 17.06.2021, gegen 18:45 Uhr, kam es in der Kleingartenanlage Meisennest in Breisach zu einem Gartenhüttenbrand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40 000 EUR, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Freiwillige Feuerwehr Breisach war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

