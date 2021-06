Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Streit in Baumarkt eskaliert

Freiburg (ots)

Ein Streit zwischen zwei Männern in einem Baumarkt in Waldshut-Tiengen ist am Donnerstagmittag, 17.06.2021, eskaliert. Gegen 14:30 Uhr waren die zwei Männer im Alter von 31 und 57 Jahre zunächst verbal aneinandergeraten. Auslöser war wohl ein missachtetes Abstandgebot. Schließlich flogen die Fäuste. Ein Beteiligter blutete danach stark aus der Nase, so dass der Rettungsdienst verständigt wurde. Der andere entfernte sich, konnte aber zu Hause von einer Polizeistreife angetroffen werden. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell